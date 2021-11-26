Парковку запретят на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде с 17 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Остановку и парковку транспортных средств запретят на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде с 17 декабря. Речь идёт об участке съезда от Кладовой башни Нижегородского кремля до Коромысловой. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

– Изменения в организации дорожного движения на этом участке необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспорта, – пояснили в департаменте. – Автомобили, расположенные в зоне запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Специалисты департамента призывают водителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.