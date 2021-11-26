Ночную парковку запретят на улице Лескова в Нижнем Новгороде с 17 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку и остановку транспортных средств запретят на улице Лескова в Нижнем Новгороде с 17 декабря. Речь идёт об участке улицы от улицы Янки Купалы до Героя Прыгунова, на обеих сторонах дороги. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Ограничения будут действовать по средам с 00:00 до 06:00.

– Изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспорта и проведения работ по содержанию улично-дорожной сети, в том числе качественной уборке снега, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента рекомендуют водителям при планировании маршрута движения учитывать эту информацию и следовать указаниям дорожных знаков.