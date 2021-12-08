Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за мощным снегопадов

Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня, 8 декабря, в связи с мощными снегопадами в регионе. Мэр города Юрий Шалабаев подписал соответствующее постановление, согласно которому режим должен помочь обеспечить должную уборку улиц, бесперебойную работу общественного транспорта и наладить движение машин.

– В соответствии с постановлением главам районов Нижнего Новгорода надлежит привести в готовность силы и средства аварийных служб, уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, а также осуществлять постоянный контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения населения, – пояснили в мэрии города.

Помимо этого, главы районов обязаны обеспечить ликвидацию возможных аварийных ситуаций на системах ЖКХ, линиях связи, ЛЭП, организовать круглосуточную уборку снега с улиц и проезжих частей.

– Информация о состоянии дорог должна появляться у меня каждое утро. Кроме того, постановлением предусмотрено введение постоянного контроля со стороны АТИ за уборкой снега на территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, – заключил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что мэр остался крайне недоволен уборкой снега во дворах жилых домов. Уборку снега на основных магистралях Нижнего Новгорода он оценил как "удовлетворительную".