Сильный снегопад начнётся в Нижнем Новгороде и области в ближайшие часы

Сильный снегопад, переходящий в мокрый снег, начнётся в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области в ближайшие часы, примерно с 14:00 до 17:00. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, по данным ведомства, скорость ветра возрастёт до 12-17 метров в секунду, начнётся метель, отчего видимость ухудшится до 500 метров и менее. Возрастают риски возникновения гололедицы, снежных заносов и накатов из-за налипания мокрого снега.

Те же условия погоды, как утверждают в МЧС, могут сохранится и до утра 8 декабря.

Напомним, недавно по Нижегородской области пронёсся ураган "Бенедикт", который повалили свыше 30 деревьев и повредил кровли четырёх зданий региона.