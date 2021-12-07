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Общество7 декабря 2021 11:52

Нижегородские дорожные службы работают в режиме повышенной готовности

Проезжие части будут чистить и обрабатывать песко-соляной смесью
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Дорожные службы Нижегородской области работают в режиме повышенной готовности, о чём сообщили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог". Все подрядчики перешли к усиленной работе сразу после сообщения Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии о приближающемся снегопаде. Ранее мы рассказывали, что сильный снегопад, переходящий в мокрый снег, накроет Нижний Новгород и местами Нижегородскую область. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду, а видимость ухудшится до 500 метров и менее.

– Основной задачей дорожных предприятий в условиях снегопада и неблагоприятных климатических условий являются бесперебойный пропуск транспортных средств и минимизация количества дорожно-транспортных происшествий, – уточнили в ведомстве. – Для этого проводится регулярная цикличная очистка проезжей части до окончания снегопада с последующей обработкой асфальтового покрытия песко-соляной смесью.

Главная часть работ, в которой задействуют крупногабаритную технику, будет проведена ночью.