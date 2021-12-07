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Общество7 декабря 2021 13:41

Улицы Нижнего Новгорода обрабатывают противогололёдными материалами

Юрий Шалабаев поручил уделить особое внимание тротуарам и остановкам
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Улицы Нижнего Новгорода стали обрабатывать противогололёдными материалами сегодня с 11:00 в связи с прогнозируемым сильным снегопадом, о котором мы рассказывали ранее. Кроме того, дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом, как и об обработке дорог против гололедицы, распорядился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Глава города обратил внимание, что обрабатывать мосты, тротуары и проезжую часть надо заблаговременно.

– Особое внимание прошу уделять остановкам общественного транспорта, чтобы вечером, когда прогнозируется наиболее сильный снег, люди беспрепятственно смогли добраться до дома, – подчеркнул мэр.