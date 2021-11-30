Режим ЧС из-за взрыва дома на Краснодонцев отменен в Нижнем Новгороде

Режим ЧС, введенный в результате взрыва многоквартирного дома на улице Краснодонцев, отменен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 26 ноября. Соответствующий указ подписал мэр города Юрий Шалабаев. С текстом документа можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Как указано в Постановлении, изменения вводятся в связи с тем, что произошедшее отнесли к чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующая информация содержится в указе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина №184 от 26 ноября текущего года.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра города Дмитрия Сивохина.

Ранее сообщалось, что сроки расселения взорвавшегося дома на Краснодонцев,17 будут сокращены.