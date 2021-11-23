Сроки расселения взорвавшегося дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде сокращены

Расширен состав рабочей группы, которая занимается вопросами жителей дома Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сроки расселения дома №17 по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, поврежденного в результате взрыва газа, будут сокращены. Такое решение было принято на совещании с жильцами дома, которое проходило под председательством мэра города Юрия Шалабаева, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как отметил руководитель регионального СУ СКР генерал-лейтенант юстиции Айрат Ахметшин в ходе этого совещания, в настоящее время приняты прорывные меры, позволяющие в кратчайшие сроки восстановить нарушенные права жильцов пострадавшего дома.

Также был расширен состав рабочей группы, которая занимается вопросами жителей дома, даны поручения по ряду проблемных вопросов, например, касающихся регистрации жильцов на территории Автозаводского района.

Напомним, в июле прошлого года произошел взрыв газа в многоэтажке на улице Краснодонцев. Было принято решение о расселении и сносе поврежденного дома.

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