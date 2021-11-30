До 25 м/с усилится ветер в Нижегородской области вечером 30 ноября

Скорость ветра возрастёт до 25 метров в секунду в Нижнем Новгороде и Нижегородской области с 18:00 до 21:00 сегодня, 30 ноября. Местами по региону ураганный ветер продержится в ночь на 1 декабря. Об этом предупреждает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В ГУ МЧС региона рекомендовали жителям Нижегородской области:

- держитесь в стороне от ЛЭП, деревьев, ветхих построек и слабоукреплённых конструкций, не ставьте рядом с ними свои автомобили;

- не покидайте дома или автомобили, если непогода застала вас вне дома;

- держитесь вдали от окон, закройте шторы;

- уберите с балкона вещи, которые может унести ветер;

- будьте предельно осторожны в обращении с открытым огнём, если в доме отключили свет, используйте электрические фонари.

Если на улице вы заметили оборванные провода – сообщите об этом в администрацию населённого пункта.

Напомним, завтра, 1 декабря, в Нижегородской области прогнозируется резкое похолодание до -8 градусов. Юрий Шалабаев поручил экстренно откачать всю воду с улиц Нижнего Новгорода.

Сегодняшний день побил абсолютный температурный максимум, о чём мы сообщали ранее.