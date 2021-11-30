Абсолютный температурный максимум побит в Нижнем Новгороде на 30 ноября

Также в городе отмечается одно из самых низких атмосферных давлений за последние несколько десятилетий. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последний день осени в Нижнем Новгороде выдается на удивление тёплым и даже светлым, так как из-за густых хмурых туч на небе проглянуло солнце. Природа, кажется, приготовила всем розыгрыш – уже завтра наступит календарная зима, но ранее выпавший снег подтаял и вновь явил взору нижегородцев зелёную траву, и на улице как будто воцарился самый разгар весны.

Так, накануне вечером в Нижнем Новгороде моросил дождь, а в Заволжье местные заметили набухшие почки деревьев.

К слову, сами синоптики относят ноябрь к зимнему полугодию и считают этот месяц осенним лишь формально, но в этот раз с погодой явно что-то пошло не так. Так, температура воздуха сегодня днём колеблется в пределах 8-9 градусов тепла.

В Заволжье местные увидели набухшие почки. Источник: Регион-52 | Нижний Новгород

- 30 ноября будет побит абсолютный температурный максимум, потому что уже показатели на столбиках термометров поднялись выше +6 градусов. Предыдущий рекорд на этот день составлял всего +4 градуса за весь период климатических изменений, а это более чем столетний период, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Также на данный момент в городе уже отмечается одно из самых низких атмосферных давлений за последние несколько десятилетий. Показатели приблизились к критической отметке в 721 миллиметр ртутного столба.

Однако беспокоится вопросами о том, когда в Нижний Новгород придёт зима, пока не стоит, поскольку уже 1 декабря температура воздуха опять уйдет в диапазон отрицательных значений.

Согласно прогнозам, в первые дни зимы столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов, также ожидается небольшой снег и пасмурная погода.

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