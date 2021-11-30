Резкое похолодание до -8 ожидается в Нижегородской области 1-2 декабря

Резкое похолодание на 5-7 градусов ожидается в Нижнем Новгороде и Нижегородской области завтра, 1 декабря. Температура начнёт опускаться до 0 градусов днём и до -5 градусов – ночью. 2 декабря столбики термометров покажут -3, -8 градусов ночью и -1,-6 градусов – днём. Об этом предупреждает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В связи с неблагоприятными изменениями погоды повышаются риски возникновения техногенных пожаров из-за роста нагрузки на системы электроснабжения, из-за неисправности газового или печного оборудования и по ряду других причин. Более того, возрастает угроза возникновения крупных ДТП на дорогах и трассах Нижегородской области по причине резкого падения температуры и возможного образования наледи на проезжей части.

ГУ МЧС России по региону рекомендует населению:

- не использовать самодельные или неисправные электроприборы, чтобы не допустить возникновение пожара, не оставлять без присмотра затопленные печи и включенные электронагреватели;

- не включать для обогрева газовые плиты;

- не включать слишком много электроприборов единовременно;

- передвигайтесь по улице осторожно и не торопясь, наступая на всю подошву, с расслабленными ногами и свободными руками;

- при падении постарайтесь присесть, чтобы сократить высоту падения, и сгруппироваться;

- не перебегайте проезжую часть!

- соблюдайте безопасную дистанцию при управлении автомобилем, снизьте скорость, не поворачивайте и не тормозите резко.