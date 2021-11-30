Воду с улиц Нижнего Новгорода экстренно откачивают перед прогнозируемым похолоданием Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Талые воды с улиц Нижнего Новгорода поручено экстренно откачать перед прогнозируемым резким похолоданием. На этот счёт распорядился глава города Юрий Шалабаев. Напомним, похолодание до -8 градусов прогнозируют в Нижнем Новгороде и области завтра, 1 декабря. Те же условия сохранятся 2 декабря.

Сегодня был побит абсолютный температурный максимум: воздух прогрелся до +6 градусов и снег окончательно растаял. По всему городу образовалось множество серьёзных скоплений воды, чему способствовал шедший всю ночь дождь. Нижегородцы рискуют получить травмы, когда при понижении температуры ниже 0 вся скопившаяся вода превратится в наледи.

Юрий Шалабаев поручил не только откачать воду, но и обработать пешеходные дорожки и проезжую часть противогололёдными материалами.

– Чтобы улицы не превратились в каток, я дал главам районов поручение проверить проблемные места, где обычно скапливается вода, и провести её откачку. После чего надо своевременно обработать дороги и тротуары противогололёдными материалами, – утвердил мэр.