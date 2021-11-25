Экспресс-тестирование на ковид используют в нижегородских поликлиниках

Экспресс-тесты на коронавирус используют в поликлиниках Нижнего Новгорода уже более двух месяцев. Об этом сообщил заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

Он отметил, что такого рода тесты применяются при экстренной госпитализации в лечебные организации. В поликлиниках Нижегородской области они начинают использоваться для оперативного принятия решения о маршрутизации.

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