Мелик-Гусейнов рассказал о новой вакцине от COVID-19 для подростков

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о вакцине от COVID-19 для подростков, которая была зарегистрирована в России 24 ноября.

- Вакцина создана на той же платформе, что и «Спутник V», состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день. По итогам необходимых клинических исследований «Гам-Ковид-Вак M» показал высокую безопасность и эффективность, - написал министр в своем Instagram. Как оценивается эффективность препарата в числовом выражении, чиновник не уточнил.

Вакцина «Спутник M», который Минздрав РФ зарегистрировал вчера, предназначена для подростков от 12 до 17 лет. До этого дети вакцинации не подлежали, поскольку в инструкции к «Спутнику V» возраст до 18 лет являлся противопоказанием для инъекции.