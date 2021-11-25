Глеб Никитин подписал указ о послаблении коронавирусных ограничений в Нижегородской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глеб Никитин подписал указ о послаблении коронавирусных ограничений в Нижегородской области. Об этом губернатор сообщил во время заседания регионального парламента 25 ноября.

- Сегодня я подписал указ о том, что мы можем позволить некоторые послабления в режиме до введения федеральных решений, которые мы, безусловно, поддерживаем. Это связано с тем, что мы наблюдает очень ощутимое падение заболеваемости (коронавирусной инфекцией – прим.). Количество коек упало с 9,5 тысячи до 6 тысяч, запас коечного фонда составляет до 20%, - сказал губернатор.

Последние ужесточения коронавирусных ограничений в Нижегородской области были введены ровно месяц назад. 25 октября Глеб Никитин внес изменения в указ в режиме повышенной готовности, согласно которому объявлялись двухнедельные нерабочие дни и вводились QR-коды для посещения торговых центров и других учреждений.

Пик заболеваемости ковидом в Нижегородской области пришелся на 30 октября - тогда было зарегистрировано 815 заболевших, с тех пор заболеваемость постепенно начала снижаться, регион вышел на плато. По данным на 24 ноября зафиксировано 768 случаев заражений, ежедневно от коронавируса в регионе умирает 38-40 человек.