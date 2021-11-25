Глеб Никитин объяснил, почему в России не признают иностранные вакцины

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объяснил, почему в настоящее время нельзя признать иностранные вакцины на территории России. Глава региона подключился к обсуждению данного вопроса в ходе заседания областного Заксобрания 25 ноября.

Председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов высказался о том, что сейчас российская вакцина «Спутник V» не признана за границей, что ограничивает перемещение нижегородцев за рубежом. Глеб Никитин в ответ пояснил, что на сегодняшний день признать иностранные вакцины в России нельзя из-за отсутствия возможности проконтролировать этот процесс.

- Как вы без отсутствия системы подтверждения сможете понять, что бумажка о прививке Pfizer – не поддельная? У нас в стране есть система аутентификации, а ситуацию с иностранными вакцинами невозможно проконтролировать. Когда мы будем обмениваться информацией с партнерами о том, кто и как привился, тогда, безусловно, это будет реализуемо. Сейчас же я не знаю, как это возможно. Будет черный рынок справок «Джонсон и Джонсон» или еще кого-то. Мы же не можем запросить информацию и убедиться в том, что она [справка] правильная, - пояснил губернатор.