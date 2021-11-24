В нижегородских парках начнут монтировать новогодние ели и иллюминации с 25 ноября

В нижегородских парках начали монтировать новогодние ели и иллюминации Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 25 ноября 2021 года в нижегородских парках начнут монтировать новогодние ели и иллюминации и светодиодные украшения. Об этом сообщает МАУК «Дирекция парков и скверов г. Нижнего Новгорода»

- Юрий Шалабаев поручил начать установку новогодних атрибутов заблаговременно. Первую ель установим в парке «Дубки», затем - парка «Светлоярский», детского парка им.Я.М. Свердлова, Второго паркового озера, - говорится в сообщении.

Кроме того, в парках установят четыре искусственные ели. Они появятся в парках «Дубки» - высота составит 7 метров, «Светлоярский» - также 7 метров, Свердлова - 5 метров, Второе парковое озеро - 4 метра. Небольшую живую ёлку украсят и в парке Станкозавода.

Напомним, что более 155 елей украсят в Нижнем Новгороде к Новому году. Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – они будут украшать территории и фасады.

Также стало известно, что на празднование Нового года Нижнему Новгороду необходимо 463 миллиона рублей. В этом году город станет новогодней столицей России, поэтому программу необходимо продумать наиболее тщательно.

В прошлом году новогоднее убранство Нижнего Новгорода обошлось в 50 миллионов рублей.

Новогодние ели установят и в благоустроенных сормовских скверах Нижнего Новгорода.

До конца 2021 года планируют закончить благоустройство проспекта 70 лет Октября, там тоже установят новогоднюю ель.

Елочные комплексы установят и на традиционных местах – на сормовском «пятачке» в сквере в Центре Сормова, на ул. Федосеенко, у д. 87, в сквере им. Ленинского Комсомола на улице Планетной, на ул. Рубинчика, у домов 17-18.