На новогоднее оформление Нижнего Новгорода направят около 50 миллионов рублей

Контракт на украшение Нижнего Новгорода к Новому году будет заключен с ИП Сергея Николаевича Неудахина. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Как говорится в документации, заказчиком этих работ выступает «Центр градостроительства и архитектуры Нижнего Новгорода». На эти цели из городского бюджета выделено свыше 49 миллионов рублей. По итогам аукциона была подана всего одна заявка, как раз от ИП Сергея Николаевича Неудахина. Данная фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее мы писали, что в этом году на площади Минина в Нижнем Новгороде будет установлена новая елка. Правда, тратить на нее деньги не придется – установлена она будет за счет внебюджетных средств. Появится она на главной площади города по традиции 25 декабря. А вот украшать город в целом собираются уже в начале декабря. Так что праздничное настроение уже не за горами.