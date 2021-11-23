Новогодние ели установят в благоустроенных сормовских скверах Нижнего Новгорода

Новогодние ели установят в сормовских скверах Нижнего Новгорода Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Новогодние ели появятся в благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» скверах в Сормове. Также ели установят в традиционных местах установки елочных комплексов. Об этом сообщает администрация Сормовского района.

В первую очередь установят новогоднюю елку в благоустроенном сквере на проспекте Кораблестроителей, около дома №1.

- Об установке елочного городка в этом месте просили жители близлежащих домов - детей много, место позволяет. Сейчас установлена закладная, монтаж планируется начать на этой неделе, - уточнили в администрации Сормовского района.

До конца 2021 года планируют закончить благоустройство проспекта 70 лет Октября, там тоже установят новогоднюю ель.

Елочные комплексы установят и на традиционных местах – на сормовском «пятачке» в сквере в Центре Сормова, на ул. Федосеенко, у д. 87, в сквере им. Ленинского Комсомола на улице Планетной, на ул. Рубинчика, у домов 17-18.

Световые фигуры и консоли к празднику украсят скверы в Центре Сормова, на Юбилейном бульваре, на площади Буревестника, на улице Никиты Рыбакова, а также на Юбилейном бульваре - вдоль Паркового озера.

Кроме того, новогодние елки установят в Сормовском и Светлоярском парках, также оформят прилегающие территории торговые центры Сормовского района.

Напомним, что более 155 елей украсят в Нижнем Новгороде к Новому году. Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – они будут украшать территории и фасады.