Празднования Нового года в Нижнем Новгороде начнутся с 10 декабря

Праздничные новогодние гуляния в Нижнем Новгороде начнутся с 10 декабря 2021. Об этом сообщил министр культуры региона Олег Беркович на заседании профильного комитета законодательного собрания во вторник, 23 ноября.

По информации, новогодние мероприятия откроет парад на улице Большой Покровской, а после они будут продолжатся весь декабрь на различных площадках. При этом тематические локации заработают на главной улице города только с 24 декабря.

Также стало известно, что на Нижегородской ярмарке появится каток с искусственным льдом, резиденция Деда Мороза и карусель.

Напомним, что более 155 елей украсят в Нижнем Новгороде к Новому году. Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – они будут украшать территории и фасады.

Также стало известно, что на празднование Нового года Нижнему Новгороду необходимо 463 миллиона рублей. В этом году город станет новогодней столицей России, поэтому программу необходимо продумать наиболее тщательно.

В прошлом году новогоднее убранство Нижнего Новгорода обошлось в 50 миллионов рублей.

Новогодние ели установят и в благоустроенных сормовских скверах Нижнего Новгорода.

До конца 2021 года планируют закончить благоустройство проспекта 70 лет Октября, там тоже установят новогоднюю ель.

Елочные комплексы установят и на традиционных местах – на сормовском «пятачке» в сквере в Центре Сормова, на ул. Федосеенко, у д. 87, в сквере им. Ленинского Комсомола на улице Планетной, на ул. Рубинчика, у домов 17-18.