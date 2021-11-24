Нижегородского адвоката подозревают в передаче взятки советнику руководителя Росприроднадзора

Адвоката Нижегородской коллегии адвокатов подозревают во взяточничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По данным следственного комитета в 2019-2021 годах, находясь на территории региона, злоумышленник регулярно получал деньги от руководителя компании, занимающейся твердыми бытовыми отходами. Эти деньги он впоследствии передавал советнику руководителя Росприроднадзора. Речь идет в общей сложности о 5,6 миллионах рублей.

- Вечером 15 ноября находясь в поселке Новинки, адвокат вновь получил от директора фирмы 400 тысяч рублей. Его противоправные действия были пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по региону, - добавили в пресс-службе.

Возбужден уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Как выяснилось, он уже является обвиняемым по делу, связанному с превышением должностных полномочий. Сейчас адвокат уже находится под стражей.

Вместе с тем советника руководителя Росприроднадзора обвиняют в получении взятки. В ближайшее время ему предъявят обвинение и по вновь возбужденному уголовному делу.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель Росприроднадзора по ПФО задержан за взятки на 6,8 млн рублей.