Начальник структурного подразделения Росприродназдора по ПФО задержан за превышение должностных полномочий

Сейчас по месту работы и жительства фигурантов дела проводятся обыски. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Руководителя структурного подразделения Росприродназдора по ПФО задержали за превышение должностных полномочий. По мнению следователей, он причастен к созданию условий для получения незаконным путём 1,5 миллиона рублей.

Как оказалось, деньги были переданы директором коммерческой организации, который обратился за лицензией на обращение с твердыми бытовыми отходами.

- По версии следствия, произошло всё весной 2020 года. В деле фигурирует адвокат, который является бенефициарным владельцем коммерческой фирмы, оказывающей правовые консультации, а также начальник ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу», - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области.

Акт мошенничества выявили оперативники УФСБ совместно со следователями. Подозреваемых задержали и в отношении их возбудили уголовное дело.

Сейчас по месту работы и жительства фигурантов дела проводятся обыски, изымается необходимая документация, допрашиваются свидетели и подозреваемые.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!