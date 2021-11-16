Начальник структурного подразделения Росприродназдора по ПФО задержан за превышение должностных полномочий

Сейчас по месту работы и жительства фигурантов дела проводятся обыски.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Руководителя структурного подразделения Росприродназдора по ПФО задержали за превышение должностных полномочий. По мнению следователей, он причастен к созданию условий для получения незаконным путём 1,5 миллиона рублей.
Как оказалось, деньги были переданы директором коммерческой организации, который обратился за лицензией на обращение с твердыми бытовыми отходами.
- По версии следствия, произошло всё весной 2020 года. В деле фигурирует адвокат, который является бенефициарным владельцем коммерческой фирмы, оказывающей правовые консультации, а также начальник ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу», - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области.
Акт мошенничества выявили оперативники УФСБ совместно со следователями. Подозреваемых задержали и в отношении их возбудили уголовное дело.
Сейчас по месту работы и жительства фигурантов дела проводятся обыски, изымается необходимая документация, допрашиваются свидетели и подозреваемые.
В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.
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