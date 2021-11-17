Бывший руководитель Росприроднадзора по ПФО задержан за взятки на 6,8 млн рублей

Олег Кручинин возглавлял ведомство с 2017 по 2020 год. Фото: сайт Росприроднадзора

Исполняющий обязанности руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области Олег Кручинин задержан по подозрению в коррупции. Ранее он возглавлял Росприроднадзор по Приволжскому федеральному округу, а после того, как ведомство было упразднено, был переведен в Самару.

Накануне сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали его по подозрению в получении взяток на сумму 6,8 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. Судя по всему, взятки он брал как на предыдущей должности, так и на новом месте работы.

- По версии следствия, в период с февраля 2019 года по ноябрь 2021 года подозреваемый лично и при посредничестве других лиц получал взятки за общее покровительство при осуществлении надзорных функций за деятельностью компании, занимающейся твердыми бытовыми отходами. Всего за указанный период подозреваемый незаконно получил 6 миллионов 800 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

В отношении Кручинина возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», фигурантами дела стали также его подельники. Так, накануне обыски прошли в структурном подразделении Росприродназдора по ПФО - ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу». По мнению следователей, его руководитель причастен к созданию условий для получения незаконным путём 1,5 миллиона рублей, также задержан адвокат организации.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Справка "КП"

Олег Кручинин был назначен начальником Департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу 30 января 2017 года. В 2020 году ведомство было упразднено, и он возглавил объединенное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, где работает до сих пор.

Олег Кручинин в 1998 году окончил Нижегородский юридический институт МВД России, а в 2004 году – Московский институт экономики, менеджмента и права. В период с 1994 по 2015 год проходил службу в органах ГУ МВД России по Нижегородской области, имеет звание подполковника полиции.