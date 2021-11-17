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Общество17 ноября 2021 5:58

Бывший руководитель Росприроднадзора по ПФО задержан за взятки на 6,8 млн рублей

Следствие полагает, что он брал деньги за покровительство компании по вывозу мусора
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Олег Кручинин возглавлял ведомство с 2017 по 2020 год. Фото: сайт Росприроднадзора

Олег Кручинин возглавлял ведомство с 2017 по 2020 год. Фото: сайт Росприроднадзора

Исполняющий обязанности руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области Олег Кручинин задержан по подозрению в коррупции. Ранее он возглавлял Росприроднадзор по Приволжскому федеральному округу, а после того, как ведомство было упразднено, был переведен в Самару.

Накануне сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали его по подозрению в получении взяток на сумму 6,8 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. Судя по всему, взятки он брал как на предыдущей должности, так и на новом месте работы.

- По версии следствия, в период с февраля 2019 года по ноябрь 2021 года подозреваемый лично и при посредничестве других лиц получал взятки за общее покровительство при осуществлении надзорных функций за деятельностью компании, занимающейся твердыми бытовыми отходами. Всего за указанный период подозреваемый незаконно получил 6 миллионов 800 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

В отношении Кручинина возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», фигурантами дела стали также его подельники. Так, накануне обыски прошли в структурном подразделении Росприродназдора по ПФО - ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу». По мнению следователей, его руководитель причастен к созданию условий для получения незаконным путём 1,5 миллиона рублей, также задержан адвокат организации.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Справка "КП"

Олег Кручинин был назначен начальником Департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу 30 января 2017 года. В 2020 году ведомство было упразднено, и он возглавил объединенное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, где работает до сих пор.

Олег Кручинин в 1998 году окончил Нижегородский юридический институт МВД России, а в 2004 году – Московский институт экономики, менеджмента и права. В период с 1994 по 2015 год проходил службу в органах ГУ МВД России по Нижегородской области, имеет звание подполковника полиции.

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