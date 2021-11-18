Нижегородский адвокат и директор «ЦЛАТИ» получили 1,5 миллиона рублей при помощи махинаций с выдачей лицензий

Адвоката Нижегородской коллегии адвокатов заключили под стражу по обвинению в организации превышения должностных полномочий, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как выяснилось, злоумышленник владеет коммерческой фирмой, оказывающей правовые услуги. Весной прошлого года он и начальник Центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО (ФГБУ «ЦЛАТИ») создали схему, по которой могли незаконно получать деньги. Таким образом, директор коммерческой организации, желавший получить лицензию на обращение с твердыми бытовыми отходами, заплатил им 1,5 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время второму фигуранту – начальнику ФГБУ «ЦЛАТИ» тоже изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что бывшего руководителя Росприроднадзорапо ПФО задержали за взятки.