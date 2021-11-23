Уволенная без объяснений директор нижегородской школы №24 проиграла суд

Елена Борисовна Моисеева возглавляла школу №24 15 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывший директор нижегородской школы Елена Моисеева, уволенная без объяснения причин в июне этого года, проиграла суд. Заседание, на котором служители Фемиды приняли окончательное решение, состоялось 11 ноября, сообщается на сайте Советского районного суде.

- Истец полагала, что при расторжении с ней трудового договора не были учтены интересы организации и жителей Нижнего Новгорода, в том числе родителей и учеников. Представитель ответчика – городской администрации - в судебном заседании исковые требование не признал, полагал, что увольнение произведено в соответствии с трудовым законодательством. Судом принято решение, которым в удовлетворении заявленных требований истцу отказано в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило, - рассказали в суде.

Напомним, Елену Борисовну Моисееву уволили 18 июня без объяснения причин. В пятницу в разгар рабочего дня к ней пришли сотрудницы департамента образования и зачитали приказ о ее увольнении, больше ничего не пояснив. Родители учеников встали на защиту опального директора, история получила общественный резонанс. Елена Борисовна решила бороться за свои права и обратилась в суд. Судебные заседания неоднократно откладывали и переносили, процесс затягивался. И вот наконец 11 ноября суд вынес решение, встав на сторону чиновников. Накануне Елена Моисеева заявила, что больше не пойдет в суд, так как хочет оставить последнее слово за собой.

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