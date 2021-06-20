Директора школы №24 в Нижнем Новгороде уволили без объяснения причин

Директора школы №24 в Нижнем Новгороде Елену Моисееву уволили с занимаемой должности без объяснения причин. Об этом женщина сообщила на своей странице в Facebook.

- После 21 года работы в школе, после 15 лет работы директором «Школы Диалога» сегодня меня уволили без объяснения причин. И такое бывает в нашей жизни. Ничего, прорвемся, - написала Елена Моисеева.

Тем временем родители учеников данной школы в Советском районе оказались недовольны таким решением вышестоящего руководства.

- Елена Борисовна, мне повезло работать под Вашим руководством, поэтому новость - шок! Уверена, что разум восторжествует, и правда будет на Вашей стороне! Вы редкий вид Профессионала. Желаю сил! - высказалась Светлана Кузнецова.

- Наша советская школа только в ваших руках стала модерновой, классной, душевной, со своими традициями и открытыми к диалогу дверьми... Сердце кровью обливается от такой жестокой несправедливости. Надеюсь, в этой нелепой ситуации скоро разберутся и всё встанет на свои места, точнее вы останетесь нашим незаменимым директором, - вот такой поддерживающий комментарий бывшему директору школы оставила Татьяна Теплова.

Теперь родители учеников собираются добиваться, восстановления Елены Моисеевой в роли директора школы.

- Прошу поддержать меня в составлении коллективного письма от родителей с требованием вернуть нашу Елену Борисовну на ее рабочее место, - написала Наталия Шепотенко.

- Елена Борисовна, мы, родители учеников нашей школы, не собираемся так просто сдаваться! Вы для нас лучшая! И мы сделаем всё, чтобы Вы остались на своем месте, - подчеркнула ещё одна из родительниц Анастасия Ежова.

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