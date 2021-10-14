«Хочу, чтобы последнее слово оставалось за мной!»: Уволенная без объяснения причин директор нижегородской школы №24 перестанет ходить по судам

Елена Моисеева была директором школы №24 15 лет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Директор нижегородской школы №24 Елена Моисеева, уволенная без объяснения причин в июне этого года, заявила, что больше не будет ходить по судам. В частности, она решила, что не пойдет на заседание, которое состоится 15 октября.

- Я хочу, чтобы последнее слово, касающееся моей жизни, оставалось за мной! Поэтому не пойду я завтра в суд. Не буду я персонажем Кафки, которому, как собаке, перерезают горло, а он так и не понимает, за что! Я сама ставлю точку! И это точно не страх! Это чувство свободы! – эмоционально написала она на своей странице в «Фейсбуке».

Внезапное увольнение

Елену Борисовну Моисееву уволили с должности директора школы №24, которую она занимала 15 лет, внезапно и без объяснения причин. 18 июня – это была пятница – в разгар рабочего дня к ней приехали сотрудницы департамента образования и сообщили, что она здесь больше не работает.

«Никто мне заранее ничего не говорил, не предупреждал, - вспоминает Елена Борисовна. - Я была в кабинете психолога, когда позвонила секретарь и попросила подойти в свой кабинет. Я пришла и увидела двух девушек из администрации и заведующую районного управления образования. Они попросили меня присесть, включили аудиозапись, уточнили, что я не на больничном, спросили, во сколько начался и во сколько закончится мой рабочий день, после чего зачитали мне постановление об увольнении».

Суды

На защиту директора встали родители учащихся, которые ценили в ней заинтересованность в постоянном развитии школы и движении вперед. За годы своей работы Елена Борисовна создала авторский проект «Школа диалога», основанный на принципах демократизации, политического и религиозного нейтралитета - школу, обладающую собственной позицией и готовностью отстаивать её.

Заручившись поддержкой общественности, Елена Борисовна отправилась искать правду в суд. В иске к администрации Нижнего Новгорода она требовала восстановления ее в должности директора.

Однако с этим оказалось всё не так-то просто. Иск был подан в июле, а первое заседание назначили лишь на конец сентября. С тех пор прошло четыре заседания – какие-то из них переносились, какие-то все же состоялись, но безрезультатно. 15 октября в Нижегородском районном суде должно состояться очередное заседание, на которое Елена Моисеева решила не идти. Однако это вовсе не значит, что она сдалась и отказалась от своих требований.

- Я не отозвала иск. Суд будет решать завтра, я отправила все необходимые документы по почте. Просто я сама поставила для себя внутреннюю точку и вышла из процесса эмоционально (во всех его смыслах), - говорит Елена.

«Больно и очень страшно»

Елена Борисовна признаётся, что все эти четыре месяца она испытывала страх и боль.

- За 15 лет в должности директора я проросла в школу корнями, ценностями, смыслами. Я давно не ощущала себя никем, помимо диктора Школы Диалога. Я не чувствовала сколько мне лет, не понимала, что я могу вне школы 24. Все, что я делала, было для нее, во благо нее и часто за счет себя. И вечный глагол: «Должна!». И вот 18 июня меня отодрали… Больно… И очень страшно: кто я без нее, что я могу вне неё… Уверена, что это страх любого директора школы. А еще самый большой страх, который пришел позже, - ощущение «невыносимой легкости бытия»… - вспоминает Елена Моисеева.

Позже, по ее словам, пришло осознание, что она может быть полезна людям и без директорского кресла.

- Глаголами моими будут: «Могу!», «Хочу!». И сейчас я хочу почувствовать жизнь, себя и новые краски, - оптимистично смотрит в будущее бывший директор.

«Не смогу не вернуться»

Очевидно, что это увольнение без причин, внезапное отстранение от любимого дела, затянувшаяся на несколько месяцев борьба с администрацией и бесконечные суды измотали и эмоционально истощили Елену Моисееву. Однако она без промедления готова вернуться в родную школу, если суд встанет на ее сторону.

- Если вдруг суд решит в мою пользу, то не смогу не вернуться. Я вернусь, только уже другой… - философски отмечает она.

Что ж, следующее заседание состоится уже завтра. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.