«Они унизили не меня – они унизили профессию учителя»: Директор нижегородской школы №24 рассказала о своем увольнении без объяснения причин

Елена Моисеева возглавляла школу с 2006 года. Фото: сайт школы №24

В Нижнем Новгороде не утихают страсти вокруг внезапного увольнения директора школы №24, которая славится на весь город своими передовыми технологиями и методиками обучения. Новость о том, что Елену Борисовну Моисееву «убрали» без объяснения причин, вызвала широкий общественный резонанс. На ее защиту встали педагоги, родители и просто неравнодушные нижегородцы. Но обо всем по порядку.

Тот пятничный день 18 июня выдался для Елены Борисовны хоть и насыщенным, но вполне обычным: подготовка к выдаче аттестатов девятиклассникам, прием заявлений в десятые классы, разгар ЕГЭ, встречи с родителями, текущие рабочие вопросы… Работы – нескончаемый поток, но Елена Борисовна успевала все – как-никак 15 лет в должности директора дали соответствующую закалку. Все шло своим чередом, но в середине рабочего дня у Елены Борисовны в кабинете появились сотрудницы городской администрации, которые сообщили, что она больше здесь не работает.

«Никто мне заранее ничего не говорил, не предупреждал, - вспоминает Елена Моисеева. - Я была в кабинете психолога, когда позвонила секретарь и попросила подойти в свой кабинет. Я пришла и увидела двух девушек из администрации и заведующую районного управления образования. Они попросили меня присесть, включили аудиозапись, уточнили, что я не на больничном, спросили, во сколько начался и во сколько закончится мой рабочий день, после чего зачитали мне постановление об увольнении».

Что испытала в этот момент директор, посвятившая всю себя этой школе, остается только догадываться. Ее уволили по п.2 статьи 278 Трудового кодекса РФ. О причинах такого решения ей никто не сообщил. Не рассказали об этом и нам – на журналистский запрос в департаменте образования Нижнего Новгорода «Комсомолке» лишь подтвердили сам факт увольнения, не забыв подчеркнуть, что при этом была выплачена вся положенная законодательством денежная компенсация. Но о причинах – молчок.

От первого лица

«Комсомолка» связалась с Еленой Моисеевой, чтобы узнать, что она думает о своем увольнении и что собирается делать дальше. По ее словам, причины до сих пор ей не ясны.

«Четкого понимания, что произошло, у меня нет. Я человек хоть и жесткий, но миролюбивый – я всегда за конструктив. Поэтому сказать, что у меня были явные враги, я не могу. Каких-либо конфликтов у меня ни с кем не было», - рассказала «Комсомолке» уволенный директор Елена Моисеева.

При этом не исключено, что это решение было политизированным.

«Видимо, системе нужны «пешки», но, с другой стороны, я не состою ни в одной партии, ни в одном обществе, хоть как-то связанном с политикой. Я считаю, что школа должна быть вне политики и вне религии», - пояснила Елена Борисовна.

К своему увольнению теперь уже бывший директор относится весьма философски – так сказать, глобально.

«Они (люди, принявшие решение об увольнении – прим.) унизили этим не меня, они унизили профессию учителя, оскорбили педагогическое сообщество. Они даже не потрудились объяснить причину людям, с которыми я работаю. Профессия учителя и без того не котируется сегодня в нашем обществе вообще. Учителя вытеснит не «цифра», а отношение общества», - резюмировала Елена Моисеева.

После долгого разговора с ней стало понятно, почему общественность так взбунтовалась после ее отстранения. Уж очень у нее правильные установки и видение миссии педагога, которое расходится с современными стандартами образования.

«У нас пытаются сделать так, что учитель – это не учитель, а урокодатель. Учителя же теперь должны не учить, а оказывать образовательные услуги – это же позор!», - возмущается педагог.

Елена Борисовна сокрушается, что не смогла вручить аттестаты девятиклассникам в минувший понедельник и… продолжает переживать за дела школы, несмотря на свое увольнение.

«У меня в этом году случилась просто трагедия – ушли из школы три молодые педагога английского. У меня до сих пор голова болит, где брать англичан. Неважно, буду я директором или нет, но англичан-то где-то надо брать!» - с улыбкой, но на полном серьезе говорит она.

Родители: «Мы в ужасе!»

Родители нынешних и будущих учеников школы просто ошарашены произошедшим.

«Мы в ужасе, потому что если ее снимут и назначат кого-то «своего» - учителя уйдут из школы, и наших детей просто будет некому учить. Мы понимаем, что с уходом Елены Борисовны такой школы, которую она создавала 15 лет, больше не будет. Истинную причину, я боюсь, мы и не узнаем», - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» мама одной из учениц Наталья Гутаковская.

По ее словам, директор департамента образования Владимир Радченко собирался встретиться по этому вопросу с педагогами и родителями учащихся 22 июня в 9 утра. Однако когда все собрались в указанное время около школы, им объявили, что он не приедет. Позвонив в приемную, родители узнали, что у него совещание.

Елену Моисееву любят дети, ценят учителя и уважают родители. Именно поэтому новость о ее внезапном увольнении буквально взорвала общественность.

«Она человек очень энергичный, контактный - к ней можно было запросто прийти пообщаться по любому вопросу, если возникли какие-то проблемы. Коллектив, который она собирала по крупичкам, также очень хорошо к ней относился. Она их (учителей – прим.) все время защищала. Елена Борисовна горела идеями и все их воплощала в жизнь. Наша школа – это просто какой-то оазис!» - говорит Наталья Гутаковская.

С ней согласны и другие родители, дети которых уже закончили эту школу.

«Под руководством Елены Борисовны школа с каждым годом из «советской» становилась современной, идущей в ногу со временем, душевной, со своими традициями. Все нововведения в образовании она немедленно внедряла в школе - учебные триместры, SMART-класс (их всего 2 в городе!), совместный проект с Высшей школой экономики. Я смело всегда рекомендовала эту школу родителям, стоящим перед выбором, куда отдать ребёнка учиться», - рассказала мама выпускника школы №24 Мария Школина.

Родительский комитет написал письмо губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и в Министерство образования региона в защиту уволенного директора.

«Мы спасаем не только ее, но нашу школу, наших детей и будущих детей, которые придут учиться в эту школу», - убеждены родители.

Педагоги: «Это ошибка, которая может стать роковой для школы»

Учителя в свою очередь также написали открытое письмо губернатору в поддержку своего руководителя.

«Мы убеждены – произошла нелепая ошибка, которая может стать роковой для нашей школы. Елена Борисовна была уволена 18 июня 2021 г., в тяжёлый для школы период, в разгар приёмной кампании в 1 и 10 классы, во время проведения Единого государственного экзамена. Администрация города использовала пресловутый п. 2 ст. 278 ТК РФ, позволяющий уволить директора образовательной организации без объяснения причин, что ущемляет интересы учащихся, родителей, педагогического сообщества и противоречит здравому смыслу. Также мы считаем неприемлемым кулуарное решение вопросов о жизни школы, главными ценностями которой являются честность и открытость», - говорится в тексте письма.

Петицию подписали не только педсостав 24-й школы, но и родители, преподаватели и руководители ведущих вузов Нижнего Новгорода, ученые, врачи, директора других школ и даже депутаты.

«Если в ближайшее время директора не восстановят в должности, мы будем вынуждены писать президенту», - говорят родители. Они подчеркивают, что сделают все возможное, чтобы вернуть Елену Борисовну.

Объективно

Елена Борисовна Моисеева руководит школой с 2006 года, работает здесь в общей сложности более двадцати лет. В первые годы ее работы у школы появилось неофициальное название – «Школа Диалога», отражающее основную идею: доверительные отношения и взаимное уважение учителей, детей и родителей. Она создала авторский проект, основанный на принципах демократизации, политического и религиозного нейтралитета - школу, обладающую собственной позицией и готовностью отстаивать её.

Директор «Школы Диалога» смогла наладить тесный контакт с одним из престижных вузов города - Высшей школой экономики. Ученики писали научные работы под присмотром ее преподавателей, педагоги школы проходили различные курсы и тренинги на базе ВШЭ. Директор была заинтересована в том, чтобы постоянно развиваться и двигаться вперед – этим она заражала и окружающих.

«Она жутко энергичный человек и настоящий трудоголик - с утра до самого позднего вечера она в школе», - говорят родители о Елене Моисеевой.

Директор 24-й школы действительно славилась своей деятельностью, неуемной энергией, профессионализмом, стремлением к развитию и, конечно, преданностью школе.

«Несмотря на отсутствие селективности и официальной «статусности» школы, наши ученики ежегодно добиваются серьёзных успехов: высоких результатов ЕГЭ, призовых мест в олимпиадах и конкурсах (например, региональный и заключительный этапы Всероссийской олимпиады школьников), побед на городских научных конференциях», - рассказывают учителя школы №24.

Встретимся в суде!

В разговоре с «Комсомолкой» Елена Борисовна заявила, что не собирается сдаваться, а будет бороться до конца. Вообще у нее очень боевой настрой и оптимистичная позиция. То, что нас не убивает – закаляет, уверена экс-директор. Свои права она намерена восстанавливать через суд.

«Я сделала паузу сейчас с тем, чтобы люди, от которых это зависит, как-то проявили себя – либо озвучили мне конкретные претензии и мы договорились, кто будет директором, либо отозвали свое решение. Но они молчат. Поэтому сегодня я буду составлять иск, и в конце этой недели должна буду подать его в суд», - говорит Елена Моисеева.

При этом она подчеркивает, что будет бороться, хоть и понимает, что в случае восстановления в должности работать будет, скорее всего, нелегко. Но у нее есть хорошая поддержка, и это придает сил.

«Когда за меня столько людей встало, они показали мне, что эти 15 лет не прошли впустую. Устала я или не устала – я себе уже давным-давно не принадлежу. Люди же встали в первую очередь на защиту своих образовательных интересов и интересов своих детей – если ребенку хорошо в школе, то это о многом говорит. Родители, вставшие на мою защиту, показали, что я нужна им, поэтому я буду бороться», - заявила Елена Борисовна.

Ваше мнение очень важно для нас

В департаменте образования администрации Нижнего Новгорода в свою очередь заявили, что при назначении нового директора будет учитываться мнение педагогов и родителей.

«Назначение директора школы планируется провести до начала 2021-2022 учебного года с учетом мнения коллектива образовательной организации и родителей», - подчеркнули в ведомстве.

Однако почему это мнение не учитывалось при отстранении действующего директора и чем же Елена Борисовна Моисеева так провинилась перед департаментом образования, пока остается тайной за семью печатями.