Восьмой ретро-трамвай доставили в Нижний Новгород

Восьмой трамвай в стиле ретро доставили в Нижний Новгород. Об этом сообщает МП «Нижегородэлектротранс».

Сейчас вагон проходит оформление после технической приемки, и скоро он выйдет на маршрут №2 «Городское кольцо». Также в МП «Нижегородэлектротранс» уточнили, что до конца этой недели на маршрут выйдут еще три новых трамвая.

Всего город ждет 11 таких трамваев. Стоит отметить, что трамвай приспособлен для передвижения и доступа маломобильных граждан, а его максимальная вместимость– 174 человек, при этом оборудовано 38 местами для сидения.

Напомним, что первый ретро-трамвай вышел в тестовый рейс в Нижнем Новгороде 23 июня. Всего город ждет 11 таких трамваев. Стоит отметить, что трамвай приспособлен для передвижения и доступа маломобильных граждан, а его максимальная вместимость– 174 человек, при этом оборудовано 38 местами для сидения.

В свой первый рейс нижегородский ретро-трамвай вышел 25 июля. Стоимость проезда в ретро-трамвае сделали такой же, как и в любом другом электротранспорте города.

Также трамваи Нижнего Новгорода, выходящие на маршрут городского кольца, стилизовали под ретро-стиль.

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