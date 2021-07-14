В нижегородских ретро-трамваях появятся аудиогиды

В трамваях, который проходит по историческому центру Нижнего Новгорода, остановки будут объявлять вместе с кратким экскурсом в историю места. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, аудиогиды появятся в ретро-трамваях маршрута №2.

- Городское кольцо становится не только удобным для многих маршрутом, но и туристически привлекательным. Теперь по маршруту №2 будут ездить стилизованные трамваи с аудиогидами. Надеюсь, это понравится и нижегородцам, и гостям нашего города, – подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Теперь на остановке «Студеная», можно будет узнать, как появилось название Средного рынка, а перед «Ашхабадской» расскажут об истории парка Пушкина. Для каждой остановки предусмотрели три различных варианта озвучки.

Напомним, что первый ретро-трамвай вышел в тестовый рейс в Нижнем Новгороде 23 июня. Всего город ждет 11 таких трамваев. Стоит отметить, что трамвай приспособлен для передвижения и доступа маломобильных граждан, а его максимальная вместимость– 174 человек, при этом оборудовано 38 местами для сидения.

Также трамваи Нижнего Новгорода, выходящие на маршрут городского кольца, будут стилизованы под ретро-стиль. Такими ретро-трамваями станут трамваи маршрута №2.