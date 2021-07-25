Нижегородский ретро-трамвай вышел в свой первый рейс 25 июля Фото: Инстаграм

Первый из 11 закупленных нижегородских ретро-трамваев вышел в свой первый рейс уже сегодня, 25 июля, на маршрут №2 (внутреннее кольцо). Об этом сообщили представители МП "Нижегородэлектротранс" в своём Instagram-аккаунте.

– Во время поездки Вам не даст заскучать короткий экскурс в историю остановок и значимых мест, расположенных на городском кольце, – заверили в МП "Нижегородэлектротранс".

А также напомнили, что стоимость проезда в ретро-трамвае будет такой же, как и в любом другом.

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