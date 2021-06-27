Нижегородские трамваи маршрута №2 стилизуют под ретро Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Трамваи Нижнего Новгорода, выходящие на маршрут городского кольца, будут стилизованы под ретро-стиль. Такими ретро-трамваями станут трамваи маршрута №2. Об этом сообщает заместитель генерального директора МП “Нижегородэлектротранс” Евгений Грабовский.

Он также отмечает, что привести к ретро-стилю будет необходимо 12 трамваев, на сегодняшний день перекрашены уже три из них. Все работы планируют завершить 800-летию Нижнего Новгорода.

- Совсем скоро он выйдет на полноценный маршрут, и нижегородцы, гости города смогут прослушать внутри салона специально записанную к 800-летию аудиоэкскурсию о нашем городе, - отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, что первый ретро-трамвай вышел в тестовый рейс в Нижнем Новгороде. Всего город ждет 11 таких трамваев. Хотя салон трамвая выполнен в стиле ретро, оборудование в нем - современное. Первые впечатления хорошие. Современная панель управления, дисплей информативный. Стоит отметить, что Нижний Новгород является одним из первых городов России, в котором уже появился электрический трамвай.