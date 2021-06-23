Первый ретро-трамвай вышел на обкатку в Нижнем Новгороде

Первый ретро-трамвай вышел в тестовый рейс в Нижнем Новгороде. Всего город ждет 11 таких трамваев. Об этом сообщает в своем Instagram глава города Юрий Шалабаев.

Хотя салон трамвая выполнен в стиле ретро, оборудование в нем - современное.

— Первые впечатления хорошие. Современная панель управления, дисплей информативный. Такая кабина – все, что нужно водителю, - прокомментировал Юрий Шалабаев.

Стоит отметить, что Нижний Новгород является одним из первых городов России, в котором уже появился электрический трамвай.

Напомним, что первый вагон ретро-трамвая отправился в Нижний Новгород с завода-изготовителя АО «Уралтрансмаш». До конца года ожидается поставка еще 11 вагонов в регион. Трамвай уже прошел все приемо-сдаточные испытания и получил сертификат соответствия, а также прошел необходимую обкатку. Стоит отметить, что трамвай приспособлен для передвижения и доступа маломобильных граждан, а его максимальная вместимость– 174 человек, при этом оборудовано 38 местами для сидения.