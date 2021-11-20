Одного пассажира зажало между сиденьями в перевернувшемся автобусе под Балахной в субботу, 20 ноября. Об этом заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал на своей странице в Instagram.

- Один человек еще зажат между сиденьями, после освобождения будет госпитализирован в ЦРБ Балахны, - уточнил министр здравоохранения региона по состоянию на 07:36.

Он также отметил, что двенадцать человек были доставлены также в ЦРБ Балахны в состоянии легкой и средней степени тяжести, детей среди них нет.

По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, одна женщина обратилась в больницу самостоятельно. По результатам обследования выяснилось, что в госпитализации она не нуждалась.

По словам заместителя губернатора и министра здравоохранения Нижегородской области, в результате ДТП тяжелые травмы получили три человека, среди них все женщины. У двух из них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы с переломами: у одной сломана ключица, а у другой – правая плечевая кость. У третьей женщины оказался закрытый перелом костей таза.

Напомним, что авария произошла в 6 утра 20 ноября в Балахнинском районе, недалеко от деревни Трестьяны. Водитель автобуса «Хайгер» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. При опрокидывании автобуса в Нижегородской области пострадали тринадцать человек.

Фото, а также видео, с места ДТП с пассажирским автобусом под Балахной появились в сети.