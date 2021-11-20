Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 ноября 2021 6:30

Фото ДТП с пассажирским автобусом под Балахной появились в сети

По предварительным данным, причиной аварии стала высокая скорость
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП произошло утром 20 ноября в Балахнинском районе Фото: Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

ДТП произошло утром 20 ноября в Балахнинском районе Фото: Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В сети появились кадры с места страшного ДТП под Нижним Новгородом, в котором тринадцать человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в субботу, 20 ноября. Трагедия произошла около 6 утра недалеко от деревни Трестьяны в Балахнинском районе.

ДТП произошло утром 20 ноября в Балахнинском районе Фото: Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

ДТП произошло утром 20 ноября в Балахнинском районе Фото: Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По предварительной информации ГУ МВД России по Нижегородской области, водитель автобуса «Хайгер» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Уточняется, что в салоне находилось 35 пассажиров, детей среди них нет.

В салоне находилось 35 пассажиров Фото: Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В салоне находилось 35 пассажиров Фото: Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- На место ДТП выехали заместитель начальника-начальник ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майор юстиции Р.Ф. Белев и врио начальника УГИБДД ГУ подполковник полиции А.А. Азовцев, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В салоне находилось 35 пассажиров Фото: Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В салоне находилось 35 пассажиров Фото: Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сейчас на месте ДТП работают службы быстрого реагирования, обстоятельства происшествия устанавливаются.

ЧППроисшествия: ЧП