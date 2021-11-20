Видео с места ДТП с пассажирским автобусом под Балахной появились в сети Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В сети появилось видео с места ДТП с пассажирским автобусом под Балахной. ГИБДД опубликовало

На кадрах видно, что автобус лежит перевернутым на бок в кювете. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники служб быстрого реагирования, обстоятельства происшествия устанавливаются.

По предварительным данным, причиной аварии стала высокая скорость – водитель автобуса «Хайгер» выбрал неправильную скорость движения, которая не соответствует погодным условиям. В результате чего не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

Региональное Управление ГИБДД призывает нижегородцев быть предельно внимательными на дороге, правильно выбирать скорость движения, избегать резких маневров, которые могут привести к созданию аварийной ситуации.

Напомним, что авария произошла в 6 утра 20 ноября в Балахнинском районе, недалеко от деревни Трестьяны. Водитель автобуса «Хайгер» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. При опрокидывании автобуса в Нижегородской области пострадали тринадцать человек.