Прокуратура Нижегородской области начала проверку после ДТП в Балахнинском районе 20 ноября

Прокуратура Нижегородской области начала проверку после ДТП в Балахнинском районе около деревни Трестьяны. По предварительным данным, причиной аварии стала высокая скорость – водитель автобуса «Хайгер» выбрал неправильную скорость движения, которая не соответствует погодным условиям.

В результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась – пострадали тринадцать человек.

- По предварительной информации, произошло опрокидывание автобуса, следовавшего из Нижнего Новгорода в Иваново. В результате происшествия пассажиры получили травмы и обратились за медицинской помощью. Пострадали 14 человек, несовершеннолетних нет, - уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Одновременно с этим прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства при оказании услуг.

- При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности применения мер прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

Напомним, что авария произошла в 6 утра 20 ноября в Балахнинском районе, недалеко от деревни Трестьяны. Водитель автобуса «Хайгер» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. При опрокидывании автобуса в Нижегородской области пострадали тринадцать человек.

Фото, а также видео, с места ДТП с пассажирским автобусом под Балахной появились в сети.