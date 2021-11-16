Жители Бора стали жаловаться на неприятный запах от тепличного комплекса

Борчане стали жаловаться на запах от тепличного комплекса. Сюжет об этом показала программа «Кстати».

В этот раз жаловаться на резкий химический запах от предприятия стали жители Бора и близлежащих сел. По их словам, у некоторых начали чесаться глаза, першить в горле, а кто-то даже начал задыхаться. Сейчас жители ближайших населенных пунктов написали коллективную жалобу в Роспотребнадзор.

Напомним, что новый тепличный комплекс на Бору стал причиной загадочного свечения, напугавшего жителей Нижнего Новгорода. О том, что здесь ведется строительство агрокомбината, ранее сообщалось неоднократно.

Осенью подписчики буквально завалили нижегородские паблики фотографиями со странным оранжевым свечением на противоположном берегу Волги. Именно там, на Бору, и находится новый тепличный комплекс, который построило ООО «ТК Нижегородский».

Уже несколько месяцев нижегородцы жалуются на ночное свечение тепличного комплекса на Бору. Тепличный комплекс «Нижегородский» площадью 16 га размещен в частном секторе и регулярно с16:00 до 18:30 и с полуночи до 6:30 утра включается подсветка, которая, по заверениям жителей, в ночное время светит еще ярче.

Они просят принять меры в рамках компетенции Роспотребнадзора. Также местные жалуются на круглосуточный шум теплиц и зловонный туман, которым якобы травят насекомых.

В тепличном комплексе «Нижегородский», который, едва появившись, стал причиной бессонницы у жителей близлежащих домов, нашли решение возникшей проблемы. Светящиеся теплицы на Бору закроют шторами после жалоб местных жителей.