Новый тепличный комплекс стал причиной загадочного свечения, напугавшего жителей Нижнего Новгорода

Странное свечение заметили нижегородцы над борской стороной в минувшие выходные. Фото: паблик "Нижний Новгород без цензуры"

Причиной таинственного свечения, которое напугало жителей Нижнего Новгорода на днях, по всей видимости, стал новый тепличный комплекс на Бору. О том, что здесь ведется строительство агрокомбината, ранее сообщалось неоднократно. И вот наконец объект «засветился» в прямом и переносном смысле этого слова.

В минувшие выходные подписчики буквально завалили нижегородские паблики фотографиями со странным оранжевым свечением на противоположном берегу Волги – особенно его хорошо видно с высоких откосов Нижнего Новгорода. Именно там, на Бору, и находится новый тепличный комплекс, который построило ООО «ТК Нижегородский».

Оранжевое зарево хорошо видно на десятки километров. Фото: паблик "Нижний Новгород без цензуры"

- Как и на других предприятиях холдинга, в ООО «ТК Нижегородский»‎ на 100% площадей выращивания будет применяться система искусственного досвечивания растений, позволяющая производить свежие овощи круглый год, - сообщили в компании.

Площадь теплиц составляет 17,3 га. Здесь будут выращивать томаты и огурцы. Как сообщили в пресс-службе Нижновэнерго, комплекс получил 1,4 мегаватт энергомощностей – технологическое присоединение было выполнено еще весной.

Нижегородцы выкладывают множество фотографий свечения с самых разных ракурсов. Фото: Екатерина Кузнецова (справа), Даниил Комлев (слева)

Тепличный комплекс был построен с нуля по голландским технологиям.

- Высокую эффективность производства и стабильное качество продукции будут обеспечивать автоматизированные системы управления микроклиматом и компьютеризированный контроль динамики роста и состояния растений, - пояснили в ООО «ТК Нижегородский»‎.

К слову, это уже второе "Око Саурона", которое могут наблюдать нижегородцы. Так, год назад загадочное свечение появилось в небе со стороны Сортировки. Как выяснилось, причиной стали теплицы в совхозе «Горьковский».