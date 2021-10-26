Светящиеся теплицы на Бору закроют шторами после жалоб местных жителей

Свечение от тепличного комплекса. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ночное свечение больше не потревожит жителей частного сектора в городе Бор Нижегородской области. В расположенном поблизости тепличном комплексе «Нижегородский», который, едва появившись, стал причиной бессонницы у жителей близлежащих домов, нашли решение возникшей проблемы.

- На предприятии завершается процесс установки бокового зашторивания, которое призвано снизить световое воздействие на близлежащие населенные пункты, - сообщили в тепличном комплексе.

Что касается шума, то в обычном режиме оборудование работает тихо, но сейчас продолжаются пусконаладочные работы, поэтому иногда оборудование работает на максимальной мощности, создавая дополнительный шум.

- Завершить пусконаладочные работы планируется до конца 2021 года. После завершения строительства и пусконаладочных работ администрацией городского округа города Бор планируется, при необходимости, инициировать проведение замеров шумового загрязнения около комплекса, - добавили в «Нижегородском».

Объем инвестиций в создание тепличного комплекса составил 5,1 млрд рублей, его площаь составляет 17,3 гектара. В теплицах применены самые современные технологии – автоматизированный контроль микроклимата, технология досветки растений и многое другое. На комбинате уверены, что все это позволит обеспечить среднегодовую урожайность на уровне 70 кг на квадратный метр для томата и 140 кг на квадратный метр для огурца. Таким образом, при выходе на полную мощность в «Нижегородском» смогут собирать более 14тысяч тонн огурцов и 3,5 тысячи тонн томатов в год. После того, как тепличный комплекс введут в эксплуатацию, будет создано свыше 250 новых рабочих мест.

Напомним, первыми о странном свечении со стороны Бора сообщили жители Нижнего Новгорода.

Они еще не знали наверняка, но предполагали, что это связано с созданием теплиц. Позже версия подтвердилась.

Кроме того, местные жители стали жаловаться на подсветку теплиц и попросили принять меры в рамках компетенции Роспотребнадзора.