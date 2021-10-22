Местные жители жалуются на ночное свечение теплиц на Бору

Свечение от теплиц. Фото: паблик "Нижний Новгород без цензуры".

Нижегородцы все чаще стали жаловаться на ночное свечение тепличного комплекса на Бору. Обращение, написанное в адрес главы государства, размещено в соцсетях. В нем местные жители указывают, что тепличный комплекс «Нижегородский» площадью 16 га размещен в частном секторе и регулярно с16:00 до 18:30 и с полуночи до 6:30 утра включается подсветка, которая, по заверениям жителей, в ночное время светит еще ярче.

- Свет очень сильный и яркий, видно даже из Нижнего Новгорода. Поднимаетсянанесколько сотен метров в небо и несколько километров по всему радиусу. У нас автоматически отключаются фонарные столбы, срабатывает автоматика на дневной свет, из-за чего поднимается вой дворовых собак и нарушается тишина в ночное время. Спать невозможно, в домах светло как днем, не помогают никакие шторы, - говорится в обращении.

Также местные жалуются на круглосуточный шум теплиц и зловонный туман, которым якобы травят насекомых.

Авторы обращения просят принять необходимые меры в рамках компетенции Роспотребнадзора и восстановить их нарушенные права.

Напомним, необычное свечение заметили жители Нижнего Новгорода и сравнили его с оком Саурона.

Как выяснилось, причиной свечения, которое видно из другого города, стал новый тепличный комплекс на Бору.