Платные парковки отметят синей разметкой в Нижнем Новгороде
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Платные парковки в центре Нижнего Новгорода будут отмечаться синей разметкой для предупреждения автомобилистов о их наличии на участке улицы. Об этом информируют в МКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
– Новая разметка наносится в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018, – уточнили специалисты ЦОДД. – Это удобно, так как дорожный знак водитель может не заметить, а разметка подскажет о том, что он остановился на платной парковке. Кроме того, дорожные знаки и дорожная разметка дополняют друг друга, при этом правилами дорожного движения установлен приоритет знаков над разметкой.
Синяя разметка уже появилась на участках улиц Октябрьская, Пискунова, Ошарская и Короленко.
На сегодняшний день платная парковка открытого типа действует только на улице Рождественская. О введении аналогичных парковок в других местах города в мэрии сообщат дополнительно.
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