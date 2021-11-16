Ещё 10 платных парковок заработают в Нижнем Новгороде с 22 ноября. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ещё десять платных парковок введут в эксплуатацию в Нижнем Новгороде с 22 ноября. Все они будут открытого типа, и в общей сложности здесь смогут разместиться 347 машин. Об этом сообщил первый заместитель главы городской администрации Илья Штокман в ходе своего доклада на заседании постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 15 ноября.

По его словам, сейчас в Нижнем Новгороде в опытную эксплуатацию введено 18 парковочных зон – пока они работают без взимания штрафов. Это три парковки закрытого типа на 154 места на площади Горького, площади Революции и улице Ковалихинской, а также еще 15 парковок открытого типа на 704 машиноместа.

- К нынешнему моменту город заработал 8,4 миллионов рублей, из которых более 6 миллионов рублей фактически поступило в бюджет города. Сейчас продолжается работа по приемке самих пространств, по их дооборудованию, и кроме того, проходит доводка по программным продуктам – как по штрафам, так и по управлению парковками. В декабре начнется прием заявок на выдачу резидентских разрешений в соответствии с теми правилами, которые были установлены. Кроме того, будет создан реестр льготных парковочных разрешений по тем категориям граждан, которые в соответствии с законодательством введены как льготные, - рассказал Илья Штокман.

Напомним, строительством платных парковок в Нижнем Новгороде занимается компания «МегаФон» на основании концессионного соглашения, заключенного с администрацией города в начале 2020 года. Срок концессии составляет 12 лет – планируется, что за это время в Нижнем Новгороде будет создано платное парковочное пространство на 5300-7400 машиномест.

Для уточнения адресов десяти платных парковок, которые введут с 22 ноября, «Комсомолка» направила запрос в городскую Думу Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что платные парковки в Нижнем Новгороде отметят синей разметкой.

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