Резидентские парковочные разрешения начнут выдавать нижегородцам с 1 декабря. Фото: Василий Вахрин

Резидентские парковочные разрешения начнут оформлять в Нижнем Новгороде с 1 декабря. Их смогут получить жители домов, расположенных рядом с платными парковками. Это касается как собственников жилья, так и тех, кто снимает квартиру официально и имеет на руках договор сроком от 1 года. Об этом сообщается на сайте «Парковочное пространство Нижнего Новгорода».

- Стоимость резидентского разрешения составит 3 000 рублей в год. На одно жилое помещение будет предоставляться одно разрешение. При наличии двух и более собственников нужно будет получить согласие остальных владельцев. В ночное время – с 20.00 до 8.00, в выходные и праздничные дни парковка на парковках открытого типа будет бесплатной, - уточнили в мэрии.

Чтобы стать резидентом платных парковок, необходимо подать заявку. Сделать это можно тремя способами: в МФЦ, на сайте госуслуг или на портале «Парковочное пространство Нижнего Новгорода».

Сейчас в Нижнем Новгороде в опытную эксплуатацию введено 18 парковочных зон – пока они работают без взимания штрафов. На платных парковках город уже заработал более 8 миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

Резидентские парковочные разрешения смогут получить автомобилисты, владеющие:

- на праве собственности; - долями в праве собственности в квартирах в многоквартирных жилых домах; - индивидуальными жилыми домами; - на основании договора социального найма жилого помещения; - на основании договора найма служебного жилого помещения в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, которые расположены в границах территориальной зоны размещения платных парковочных мест.