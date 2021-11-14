Совершили чудо: Нижегородские врачи создали систему циркуляции крови для 4-летнего малыша

Нижегородские хирурги создали работающую систему циркуляции крови в организме для четырёхлетнего мальчика. Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о достижении врачей в своём Instagram.

– Спасибо! Гордость за наших медиков! – добавил министр.

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