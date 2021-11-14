Нижегородская школьница победила в конкурсе "Большая перемена" и выиграла 1 млн рублей Фото: Инстаграм

Школьница из Нижнего Новгорода Елизавета Соловьёва стала победительницей всероссийского конкурса "Большая перемена" и выиграла один миллион рублей. Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о победе девушки в своём Instagram.

– Поздравляю нашу Елизавету! – написал министр.

На странице самой Елизаветы Соловьёвой появился пост, в котором она поделилась своими впечатлениями и особо отметили вклад родителей в её победу и будущее в целом:

– Эту победу я посвящаю своим родным и близким, наставникам и учителям! Мам, пап, спасибо. Семена, которые вы когда-то посадили, прорастают. Я никогда не смогу вернуть родителям столько, сколько они вложили в меня. В моей жизни это великие люди.

Девушка особо отметила вклад родителей в свою победу. Фото: Инстаграм

По словам девушки, именно родители заложили в ней "фундамент уверенности, упорства, человечности и любви к жизни".

К слову, финал конкурса прошёл на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму.

– Даже за 3000 километров я чувствую огромную поддержку семьи: папа, мама, бабушка, сёстры, братишка, тётя, дядя... Все-все. Переживали больше, чем я! Это так ценно для меня, – призналась девушка.

Финал конкурса прошёл в "Артеке". Фото: Инстаграм

И не стала скрывать, что настроена только на дальнейшие победы:

– Да, было сложно, я прошла долгий и тернистый путь. 1,5 миллиона участников и 300 победителей из 11 классов. Но я всегда чувствовала надёжную опору! Развивалась и стремилась к цели, ведь такие ценности формировались во мне с детства, – подчеркнула Елизавета. – Это начало моего пути и один из этапов моей жизни. Дальше только: Быстрее. Выше. Сильнее.

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