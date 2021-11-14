Свыше 1,4 млн нижегородцев привились от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свыше 1,4 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области, по данным на утро 14 ноября. Ими поделился заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– 1 400 344 человека вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области, – написал министр. – Спасибо, что боретесь вместе с нами!

Напомним, мы сообщали, что нижегородские ковидные госпитоля вернулись к прежнему режиму. Коечный фонд сократился на тысячу коек.

А также известно: суточный охват ПЦР-тестирования на наличие коронавируса в Нижегородской области составляет 420,9 на 100 тысяч человек, что является одним из самых высоких показателей ПФО.

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