Свыше 1,4 млн нижегородцев привились от коронавируса
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Свыше 1,4 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области, по данным на утро 14 ноября. Ими поделился заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.
– 1 400 344 человека вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области, – написал министр. – Спасибо, что боретесь вместе с нами!
Напомним, мы сообщали, что нижегородские ковидные госпитоля вернулись к прежнему режиму. Коечный фонд сократился на тысячу коек.
А также известно: суточный охват ПЦР-тестирования на наличие коронавируса в Нижегородской области составляет 420,9 на 100 тысяч человек, что является одним из самых высоких показателей ПФО.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!