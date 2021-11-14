Нижегородка родила ребёнка после 19 дней реанимации

Нижегородка родила здорового ребёнка, проведя 19 дней в реанимации. История эта произошла ещё прошлой осенью. Теперь же ей поделилась главный врач Городской клинической больницы 29 Юлия Гаревская в своём Instagram.

Как рассказала врач, Наташа была в реанимации 19 дней, 14 из которых – на неинвазивной ИВЛ с плотно прилегающей к лицу жёсткой маской на специальной подушке для беременных.

– Всё это время с помощью аппарата осуществлялась подача высокого потока кислорода – 60 литров в минуту, – добавила Юлия Гаревская.

Девушка была не в сознании. Для того, чтобы облегчить её состояние, Наташу необходимо было перевернуть на живот, но как беременной лежать на животе? Ради этого медикам пришлось очень потрудиться. Со специальной подушкой они смогли обеспечить девушке нужное положение. Положительный эффект стал наблюдаться практически сразу.

Выписка Наташи из стационара состоялась 13 ноября 2020 года с сохранённой беременностью. Здорового мальчика Ваню она родила в феврале в областном перинатальном центре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!