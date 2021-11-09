46 нижегородских медиков скончались от коронавируса с начала пандемии. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижегородской области с начала пандемии от коронавируса скончались 46 медицинских работников. Каждый случай был расследован и признан страховым. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

- Эти случаи нашли подтверждение, что смерть наступила в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время подлежат расследованию ещё пять смертельных случаев, - пояснили в минздраве.

Когда началась пандемия, сотрудники «красных зон» первыми приняли на себя удар. Но, несмотря на то, что медики работают в специальной экипировке, некоторые все же заразились опасным вирусом, а кто-то не смог его побороть. Так, в ноябре прошлого года умерла 26-летняя медсестра Борской ЦРБ Мария Полякова. Спустя год её именем назвали улицу в деревне Костино Борского района.

В конце октября от коронавируса скончались кардиохирург, профессор ПИМУ Александр Медведев и оториноларинголог дорожной клинической больницы Татьяна Бакланова.