Нижегородский кардиохирург Александр Медведев умер от коронавируса

В Нижнем Новгороде умер кардиохирург, профессор Приволжского медуниверситета Александр Медведев. Причиной смерти стал коронавирус, сообщил в своем Instagram ректор ПИМУ Николай Карякин.

- Мы запомним Вас таким. Еще одна тяжелая потеря от COVID-19. Глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Павловича, - написал ректор ПИМУ.

Александр Павлович кончил Горьковский медицинский институт им. С.М. Кирова в 1972 году по специальности "лечебное дело". Его стаж работы составлял 48 лет.

Напомним, что все имена погибших врачей и медсестер попадают в «Список памяти» в интернете.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!