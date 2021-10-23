Нижегородский кардиохирург Александр Медведев умер от коронавируса

В Нижнем Новгороде умер кардиохирург, профессор Приволжского медуниверситета Александр Медведев. Причиной смерти стал коронавирус, сообщил в своем Instagram ректор ПИМУ Николай Карякин.
- Мы запомним Вас таким. Еще одна тяжелая потеря от COVID-19. Глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Павловича, - написал ректор ПИМУ.
Александр Павлович кончил Горьковский медицинский институт им. С.М. Кирова в 1972 году по специальности "лечебное дело". Его стаж работы составлял 48 лет.
Напомним, что все имена погибших врачей и медсестер попадают в «Список памяти» в интернете.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!